لوبان تقترب من الاليزيه

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باريس – ا ف ب

وسط تقلص الفارق في الاستطلاعات وتخبط احد المرشحين الرئيسيين في فضيحة نفقات غير مشروعة، قد تتمكن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن من الفوز برئاسة البلاد في مايو، بحسب عدد من السياسيين والخبراء.

ويعرب المسؤولون في مقر حزب الجبهة الوطنية في نانتير في ضواحي باريس، عن ثقتهم بان العوامل التي دفعت الى التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) في بريطانيا وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ستوصل لوبن الى السلطة. حتى ان بعض خصومها اقروا بامكانية فوز ممثلة اليمين المتشدد.

وصرح رئيس الوزراء المحافظ السابق جان بيار رافاران هذا الشهر “اعتقد ان السيدة لوبن يمكن ان تنتخب”، فيما حذر رئيس وزراء سابق اخر، الاشتراكي مانويل فالس، من مغبة الافتراض ان فوزها مستحيل، فيما تشير الاستطلاعات الى دعم ثابت منذ اربع سنوات للسياسية البالغة 48 عاما والمناهضة للهجرة وللاتحاد الاوروبي.