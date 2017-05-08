لوبان تقول إنه يتعين إعادة إطلاق حزب الجبهة الوطنية

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باريس (رويترز) –

قالت مارين لوبان يوم الأحد عقب خسارتها سباق الرئاسة الفرنسية لصالح إيمانويل ماكرون إنه يتعين إعادة إطلاق حزبها الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

وأضافت في خطاب مقتضب لأنصارها بعد قليل من صدور التوقعات الأولية للنتيج:

“الجبهة الوطنية…يجب أن تجدد نفسها بصورة جذرية لكي ترقى لمستوى الفرصة التاريخية وتلبي توقعات الشعب الفرنسي”.

وأضافت “سأقترح البدء في هذا التحول العميق لحركتنا من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة.