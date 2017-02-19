لوحة لخادم الحرمين الشريفين باستخدام كلمات أغنية وطنية

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جدة ــ البلاد

عرض الفنان السعودي حسين الخضيري لوحة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استخدم في رسمها كلمات إحدى الأغاني الوطنية ,والتي رسم فيها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جناح خصص لعرض لوحاته وإبداعاته.

والمميز في لوحة الخضيري، المعروضة ضمن فعاليات معرض عبير الأحساء، أن الرجل استغرق في إعدادها ساعتين من الزمن.وتضمنت لوحة الخضيري عبارات:

روحي وما ملكت يداي فداه • وطني الحبيب وهل أحب سواه • وطني الذي قد عشت تحت سمائه • وهو الذي قد عشت فوق ثراه • منذ الطفولة قد عشقت ربوعه • إني أحب سهوله ورباه.