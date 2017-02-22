لوشيان : فشلنا في عزل السومة وفيتفا وسنرد في طشقند

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جدة – وليد جاد

هنأ مدرب فريق بونيدكور الأوزبكي سيرجي لوشيان النادي الأهلي ومدربه جروس، بعد الفوز الذي حققوه على حساب فريقه في أولى المباريات الآسيوية للفريقين بهدفين مقابل لا شيء ،

و أبدى لوشيان رضاه بالأداء العام للفريقين في المباراة ، وفيما يخص فريقه قال: إنه سنحت لهم الكثير من الفرص، ولم يستغلوها، وذلك بسبب سوء الأرضية التي تكسو جوهرة جدة المشعة على عكس تشييدها الجميل ، وزاد بأنهم لم يحققوا أي هدف من هذه المباراة ،

واستطرد: إنه لازال في البداية وهذه المباراة انتصر فيها الأهلي وسنسعى للانتصار في الجولات المقبلة . حاولنا عزل اللاعبين عمر السومة، وفيتفا، ولكن عمر السومة هداف كبير استطاع التسجيل، والإفلات من مدافعينا

، ولكن إجمالاً استطعنا الاستحواذ على مجمل مجريات اللقاء، ولكن أخطاءنا كلفتنا الكثير، وهذا هو حال كرة القدم ، وحظوظنا لا زالت قائمة في خطف إحدى بطاقات التأهل من المجموعة الأقوى من بين المجموعات، وسنرد الدين للفريق الأهلاوي في طشقند؛ لثقتنا في لاعبينا الشباب المميزين .