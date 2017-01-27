ليبرمان: حربنا الجديدة ستكون كاملة القوة..لا يهمنا أين تندلع

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عواصم- وكالات

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باحتلال قطاع غزة مجددا، مؤكدا أن جيشه يستعد لاستخدام كامل قوته في أي نزاع مستقبلي، أينما كان في غزة أو في لبنان.

وجاءت تصريحات ليبرمان شديدة اللهجة، في مؤتمر عقده في معهد دراسات الأمن القومي .

وشدد الوزير قائلا: “لا يهمنا أين سيندلع النزاع القادم، بل يجب أن يكون كامل القوة. عليك إشراك الجيش بالكامل وكافة الاحتياطيات، وعليك أن تسير بكامل قوتها حتى النهاية، وحتى يصرخ العدو: وا أسفاه! ويرفع الراية البيضاء. إننا لن نتوقف في وسط الطريق”.

وأوضح قائلا: “إذا كنا بحاجة إلى ربع قطاع غزة، فسنحتل ربع قطاع غزة، وإذا كنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، فسنحتل جزءا أكبر”.

كما هاجم ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفا إياه بأنه “زعيم غير شرعي”، وذكر بأنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية قبل 10 سنوات. ونقل عن نتائج “استطلاعات للرأي”، أن أكثر من 60% من الفلسطينيين لا يريدون بقاء عباس في منصب الرئاسة.

واستطرد قائلا: “لا وجود للسلطة الفلسطينية. هناك حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية”.