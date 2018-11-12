ليبيا.. خطر إغلاق الموانئ النفطية مستمر

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، إن خطر إغلاق الموانئ النفطية والتوقف القهري عن إنتاج وتصدير النفط الليبي لم ينته بعد، مشيرًا إلى أن عمليات الإغلاق عائق أمام مستقبل البلاد على المدى الطويل.

وطالب فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، بتبنّي سياسة عدم التسامح ضد كل من يتسبب في خسارة الشعب الليبي مئات الملايين أو مليارات الدولارات من عائدات إنتاج النفط، لا لشيء سوى لتحقيق مصالح جماعات معينة.

يشار إلى أن إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميًا، محققًا عائدات قياسية منذ العام 2013، فيما تسعى المؤسسة إلى زيادة الإنتاج حسب أرقام رسمية، لكن رئيس مؤسسة النفط شدد على الحاجة إلى استقرار الوضع الأمني والاستثمار بالبنية التحتية النفطية.