“ليغو” تطلق شبكة اجتماعية للأطفال دون سن 13 عاما

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أطلقت شركة “ليغو غروب” لمنتجات الأطفال شبكة اجتماعية “آمنة” للأطفال دون سن 13 عاما تعمل بتطبيق جديد أطلقت عليه اسم “ليغو لايف”.

وتعد لعبة مكعبات ليغو من أشهر منتجات الشركة. وصمم التطبيق الجديد على غرار إنستغرام.

وتسمح الشبكة الجديدة للأطفال بنشر صور إبداعاتهم والتعليق على صور الآخرين، وتخضع التعليقات لقيود شديدة.

ولا تسمح الشبكة بالتعليقات النصية، لكن المستخدمين في إمكانهم استخدام

ردود مكتوبة مسبقا أو إرسال رموز “ليغو” التعبيرية أو ملصقات.

وعلى الرغم من أن الشبكة تستهدف الأطفال، الذين يحتاجون إلى تفاصيل أبائهم للتسجيل

ليس هناك أي قيود تفرض على دخول البالغين.

وللحفاظ على الأطفال في بيئة آمنة، لن يُطلب منهم أي معلومات أو صور شخصية

ولا يستخدم التطبيق أي برامج لتتبع مكان المستخدمين.

وبدلا من ذلك، تكون الشخصيات الافتراضية على شكل رموز ليغو الصغيرة، كما تُصاغ أسماء الدخول بكلمات عشوائية.

وتقول الشركة إن التطبيق يخضع لمراقبة شديدة من خلال برامج غربلة أوتوماتيكية وعاملين يقومون على تنقية محتوى التطبيق.

كذلك يقدم التطبيق خصائص لتنمية مهارات مواجهة التحديات في محاولة لتشجيع الإبداع.

وتنحصر الإعلانات على التطبيق الجديد على منتجات شركة ليغو.

وتأمل ليغو في المستقبل أن يصبح التطبيق مركزا رئيسيا لكل خدماتها، بما في ذلك الألعاب والإرشادات.