ليفربول والعالمي لتكريم عبد الغني

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الرياض- البلاد

بعد أن كشفت مصادر إنجليزية عن مباراة ودية مرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونظيره نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد 2017/ 2018.

وقد أوضحت تلك المصادر أن شركة « New Balance»، إحدى رعاة نادي ليفربول الإنجليزي، قد دخلت في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي النصر برئاسة، الأمير فيصل بن تركي؛ من أجل إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال شهر يوليو المقبل.

وكشفت مصادر من داخل البيت النصراوي، أن الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي استغل رعاية الشركة لنادي ليفربول؛ من أجل خوض مباراة ودية في الرياض، أو في معقل الفريق الإنجليزي- ملعب أنفيلد الشهير- والهدف من تلك المباراة تكريم وإعلانها حفل اعتزال لقائد الفريق النصراوي حسين عبدالغني. يذكر أن عبدالغني عرف عنه عشقه الشديد لليفربول، وكانت أمنياته أن ينهي مسيرته بحضور العملاق الإنجليزي، وهي الأمنية التي يسعى رئيس النصر لتحقيقها لعبدالغني .