لينوفو تطلق Legion Y520 و Y720 حواسيب محمولة جديدة موجهة لعشاق الألعاب

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قررت شركة لينوفو Lenovo عملاقة التكنولوجيا والحواسيب ابهرنا بكل ما هو جديد لديها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية العالمي هذا العام CES 2017.

ولكن في مقالنا سنتحدث عن حواسبها الموجهة لعشاق الألعاب:-

حيث أطلقت لينوفو العلامة التجارية الفرعية Lenovo Legion الخاصة بحواسيب قوية لعشاق الألعاب.

Lenovo Legion Y720 و Lenovo Legion Y520 هما أول حاسبين يتم الكشف عنهما من قبل العلامة التجارية الفرعية Lenovo Legion.

ويتم عرضهما حالياً في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 المنعقد حالياً بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقالت شركة Lenovo بأنه تم إنشاء هذه الحواسيب بعدما تحدثت مع آلاف اللاعبين لفهم وتوقع حاجاتهم.

ويمكن الحصول على هذه الحواسيب المحمولة الجديدة مع الجيل السابع من المعالج Intel Core i7.

ومع أحدث بطاقات الرسوميات من شركة Nvidia.

هذه الحواسيب تضم كذلك 16GB من ذاكرة DDR4 العشوائية ومنفذ Thunderbolt 3.

وبالنسبة للحاسيب Lenovo Legion Y720:-

فهو يضم شاشة مضادة للتوهج بدقة تصل إلى 4K Ultra HD.

ويمكن أيضا تزويده ببطاقة NVIDIA GeForce GTX 1060 ليكون متوافقاً مع الواقع الإفتراضي.

ويقال أيضا بأنه أول حاسب Windows في العالم مدعوم بتكنولوجيا الصوت Dolby Atmos.

الحاسب Lenovo Legion Y720 سيكون متاحاً بلوحة مفاتيح RGB إختيارية.

لذلك سيكون من السهل على اللاعبين اللعب أثناء الليل.

وهذا الحاسب الراقي الجديد يأتي كذلك مع مستقبل Xbox One Wireless إختياري.

والذي يمكن أن يوفر الدعم لنحو أربع وحدات تحكم لاسلكية في وقت واحد.

أما بالنسبة للحاسب Lenovo Legion Y520:-

فهو يضم مكبرات صوتية من شركة Harman تدعم نظام الصوت Dolby Audio Premium.

ولوحة مفاتيح قرمزية إختيارية بإضاءة خلفية.

بالإضافة إلي إمكانية إختيار بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

والجدير بالذكر أن كلا الحاسبين يأتيان مسبقاً مع نظام Windows 10 Home.

ويضمان منافذ USB 3.0 و USB Type-C.

مع مجموعة من البرمجيات التي تم تضمينها في الحاسبين بشكل مسبق بما في ذلك Microsoft Office 2013.

وبعض البرمجيات الأخرى التابعة لشركة Lenovo نفسها.

بالنسبة للأسعار:_

سعر الحاسب Lenovo Legion Y520 سيكلف إبتداء من 900 دولار وسيكون متاحاً للشراء في الشهر المقبل.

أما بالنسبة للحاسب Lenovo Legion Y720 فسوف يكون متاحاً للشراء في شهر أبريل المقبل بسعر يبدأ من 1400 دولار.