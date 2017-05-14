ليو يقترب من لشبونة البرتغالي

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الرياض ــــ البلاد

اقترب مهاجم الهلال البرازيلي ليو بونانيتي، من الرحيل لفريق لشبونة البرتغالي، الذي أظهر مؤخرًا اهتمامًا به؛ حيث يتوقع أن توافق الإدارة الهلالية، التي ترتبط معه بعقد لثلاثة مواسم، على رحيله، لاسيما بعد فشله في إقناع الهلاليين بمستواه، رغم منحه العديد من الفرص، مقارنة بالسوري عمر خربين، الذي حضر في الفترة الشتوية، وقدم مستوى أبهر المدرج الأزرق، وهو ماجعل المدرب دياز يبعده لمقاعد البدلاء، ومنها لخارج القائمة تماما، كما ظهر في قائمة لقاء التعاون أمس، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.