مؤتمر أمن الطيران الأفريقي يشكر نظيره السعودي على دعمه لمنظمة الايكاو

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تسلم المندوب الدائم للمملكة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(إيكاو) شهادة شكر وتقدير من المؤتمر الرابع للسلامة الجوية وأمن الطيران المدني والتسهيلات بقارة أفريقيا، المنعقد بمدينة كابوروني بجمهورية بوتسوانا، المنعقد في الفترة من 22 – 25 مايو 2017م.

من جهته قال المندوب الدائم للمملكة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المهندس سعود بن علي رضا هاشم بعد تسلمه الشهادة من الدكتورة ليو فاينج الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

بالاشتراك مع الامينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني ” أفكاك”:

” المملكة العربية السعوية حريصة على دعم سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، حيث تبرع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في شهر أغسطس 2016م بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى خطة منظمة الإيكاو المعنية بسلامة وأمن الطيران المدني الدولي المعروفة باسم “عدم ترك أي بلد خلف الركب”.

وأوضح المهندس هاشم أن المملكة العربية السعودية قدمت دعما لسلامة الطيران المدني بأفريقيا ودعما آخر لأمن الطيران المدني بأفريقيا وفقا لتوجيهات معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

يذكر أن برنامج المنظمة الدولية للطيران المدني الذي بعنوان “عدم ترك أي بلد وراء الركب”، يعنى بمساعدة الدولة النامية على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران.