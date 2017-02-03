مؤتمر الزهايمر الدولي يختتم أعماله

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الرياض – البلاد

اختتم مؤتمر الزهايمر الدولي الثالث أعماله أمس، بجلسة رأسها عضو الجمعية السعودية لمرض الزهايمر واستشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور لؤي باسودان.

وأكد المشاركون أهمية استكمال تفعيل التوصيات في المؤتمرين السابقين للزهايمر، وكذلك توصيات المؤتمر الحالي، بما يضمن تطوير البرامج والخدمات المقدمة لمرضى الزهايمر.

ورفع المشاركون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لما يوليه من اهتمام ومتابعة لمختلف شرائح المجتمع في المملكة، وللحفاوة الكريمة التي حظي بها المشاركون في المؤتمر،

مؤكدين وافر تقديرهم وامتنانهم للمملكة قيادة وشعباً لاحتضانها هذا المؤتمر العلمي المهم، الأمر الذي يجسد جهود المملكة نحو المضي قدماً في الحراك البحثي والعلمي بما يخدم مجتمعها.

كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وحضور ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي أثرى فعاليات حفل افتتاح المؤتمر.