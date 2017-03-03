مؤتمر (الكشفية والعمل التطوعي) يواصل أعماله

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الرياض – البلاد

يواصل المؤتمر العالمي ” الكشفية والعمل التطوعي” الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، بالرياض أعماله وجلساته ، حيث أقيم المحور الأول من جلسة تحت عنوان ” أثر العمل التطوعي الكشفي في الانتماء الوطني وتعزيز القيم ” وترأس الجلسة عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله بن عبدالكريم السعدون .

وشارك في الجلسة الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد متحدثاً رئيساً ، حيث تناول برامج الكشفية ودورها في تعزيز قيم العمل التطوعي، كما تناول الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، دور العمل التطوعي في تعزيز القيم الدينية، كما تحدث الدكتور علي بن عوض الغامدي عن الابعاد التربوية لقيم العمل التطوعي في ضوء الحركة الكشفية، وتحدث عصام رشاد الصباغ عن دور الحركة الكشفية في تعزيز العمل التطوعي وقيم المواطنة ، وتناول جون ميخائيل آيسوم قيم العمل التطوعي في امريكا، وعرض ماركوس كارفالهو تجربة العمل التطوعي في البرازيل .

وفي المحور الثاني الذي ترأس الجلسة فيه وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير، تناول الدكتور زهير غنيم والدكتور شكري التلاوي التصور المستقبلي لتطوير دور الكشفية في تنمية القيم الدينية والوطنية في ضوء التحديات المعاصرة، كما تناول عبدالله آل سحران اثر العمل التطوعي الكشفي في الانتماء الوطني وتعزيز القيم ، وتحدث عقيل علي ياسين عن دور العمل التطوعي الكشفي في تعزيز قيم المواطنة ، وعرض ستيف بوليوس تجربة المتطوعين الكشفيين في هاييتي ، كما تحدث في ختامها عيسى جاسم سيار عن دور البيئة الكشفية الحاضنة في تعزيز قيم العمل التطوعي.

وفي الجلسة الرابعة من أعمال المؤتمر التي ترأسها معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وحملت عنوان” برنامج رسل السلام العالمي وتنمية مهارات العمل التطوعي ، تناول فيها المتحدث الرئيس للجلسة الدكتور عبدالله الفهد برامج رسل السلام وانعكاساتها التربوية والاقتصادية والوطنية والاجتماعية ” خدمة الحجاج والمعتمرين أنموذجاً” ، وعرض في الجلسة اندريه ديماريل ، تجربة العمل التطوعي في سويسرا وأوروبا ، وقدم خليل رحمة تجربة التطوع الكشفي في الإمارات ، وعرض سيمون ميدندورب ، تجربة الكشافة الهولندية مع المتطوعين ، كما قدم تايس ستوفر تجربة المتطوعين بالمركز الكشفي العالمي في كانديرستيج .