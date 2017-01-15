مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش في الرياض اليوم

الرياض -البلاد

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم في الرياض “مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي”، ممثلةً برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف. وسيبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة،

لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود التحالف الدولي الذي حقق تقدما ملموسا في الفترة الأخيرة في عملياته التي تستهدف شل قدرات التنظيم الإرهابي.

ورحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن، عبدالرحمن بن صالح البنيان، بالمشاركين في الاجتماع، عادا استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث، بتوجيه من القيادة الرشيدة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،

تعكس الالتزام المستمر للمملكة تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي بما يشكله من تهديد لأمن وسلامة دول المنطقة والعالم أجمع. ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي هي: المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مملكة البحرين، جمهورية تركيا، جمهورية تونس، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية لبنان، مملكة ماليزيا الاتحادية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا.