مؤتمر للخلايا الجذعية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الرياض – البلاد

انطلق أمس “المؤتمر الرابع للخلايا الجذعية والعلاج الخلوي” الذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بورشة عمل تطبيقية من خلال تجارب حية للخلايا الجذعية في مختبرات “كيمارك”، وذلك في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني .

وأشار رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد أبو مرعي, أن الهدف الأساسي من انعقاد الورشة هو التدريب العملي للراغبين في أعمال البحوث والدراسات من خلال تطوير مهاراتهم، وذلك لربط الواقع العلمي للبناء المعرفي للباحث بالواقع العملي والميداني وتطبيق تلك المكتسبات على أرض الواقع .

وأضاف: قدم علماء الخلايا الجذعية للمشاركين جلسات نظرية وعملية تدور حول الجوانب المختلفة للخلايا الجذعية، بما في ذلك عزل وتوصيف الخلايا الجذعية من المشيمة البشرية، وتحريض الخلايا الجذعية متعددة الفعالية، وهندسة الأنسجة، وخدمات دم الحبل السري، إضافة إلى عرض أحدث التطورات في مجال الخلايا الجذعية طيلة أيام المؤتمر، حيث يمارسون العزلة والتوصيف والصيانة للخلايا الجذعية في زراعة الخلايا.

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر حتى 25 أكتوبر 2018 ، سيقدم 30 ورقة علمية في مجال الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي وبـ 24 ساعة تدريبية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ويقدمها متحدثون محليون ودوليون .