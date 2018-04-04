مؤتمر نزاهة يناقش مكافحة الفساد

الرياض – البلاد

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، تنطلق اليوم، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بعنوان “حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة”، وذلك بفندق برج رفال كمبنيسكي في مدينة الرياض.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف منها؛ رفع مستوى الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة مخاطر الفساد والتدابير الوقائية المناسبة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التطبيقات المحلية والدولية، ومناقشة أثر برامج الخصخصة في الحد من ممارسات الفساد.