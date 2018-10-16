مؤتمر وزراء الثقافة العرب يدعو لمحاربة الغلو والتطرف

القاهرة- واس

اختتمت أمس بالقاهرة أعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الـ (21)، برئاسة معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي أقيمت بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة 19 دولة عربية.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة.

ودعا المؤتمر في توصياته النهائية الدول العربية والمنظّمة لمزيد من التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، والخبراء والباحثين المعنيين بالشأن الثقافي لمعالجة ظاهرة الغلوّ والتطرّف عبر وضع استراتيجيّات هادفة، وتكثيف الفعاليات الثقافية، وغرس قيم الحوار والاعتدال بما يُوفّر السّلام والوئام الاجتماعي.

وطالب المجتمعون الدول العربية بتفعيل التّواصل الثقافي بينها وبين الثقافات الأخرى، وتكثيف حُضورها على الصعيد الدولي، والعمل معًا على تقديم الصّورة المُشرقة للثقافة العربية، كما حثّت التوصيات الجهات المعنية في الدول العربية على تنسيق زيارات تبادليّة للشّباب للتّعريف بأهمية التراث الثقافي المتنوّع في الوطن العربي.

وأوصت الجهات المعنيّة في الدول بتفعيل قطاع الإعلام الثقافي لنشر قيم الحوار والوسطيّة والسّلام بين جميع الفئات الاجتماعية.

ودعت التوصيات الختامية الدّول إلى تنفيذ مشروعات خلال العشريّة 2018-2027، تُعزّز العمل الثقافي المشترك وتستجيب لمبادئ العقد وأهدافه ، وتقديم تقرير إلى المنظمة في الغرض قبل كلّ دورة من دورات المؤتمر.

ودعا المؤتمر جمهورية السودان إلى إعداد برنامج مُتكامل للاحتفاء ببورتسودان عاصمة الثقافة العربية عام 2019م، وإلى إعلام المنظمة والدول به في متّسع من الوقت لبرمجة مشاركتها فيه.