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بداية دعنا نتعرف علي ما هو مؤتمر MWC2017…!؟

هو مؤتمر الجوالات العالمي (Mobile World Congress) والذي يعرف باختصار MWC .

هو أكبر مؤتمر في العالم يُعلن فيه عن كل ما هو جديد لدي الشركات الاتصالات والهواتف المحمولة والذكية والأجهزة اللوحية.

يُعقد بشكل سنوي في شهر فبراير من كل عام ومنذ نشأته وهو يعقد في إسبانيا وتحديداً في مدينة برشلونة.

ولكن جميع الوسط التقني في تَشوق لهذا المؤتمر بسبب عودة العملاقة الفلندية نوكيا للسوق:

أعلنت شركة HMD Global، المالكة لعلامة نوكيا للهواتف المحمولة، عن هاتفين ذكيين جديدين يحملان اسماء Nokia 3، وNokia 5.

كما أعلنت عن توافر نسخة عالمية من الهاتف نوكيا 6 الذي وفرته بشكل خاص للسوق الصيني في يناير الماضي، حينما كشفت عن نسخة محدودة باسم نوكيا 6 آرتي بلاك.

مميزات ومواصفات هاتف نوكيا 3:

بالنسبة لنظام التشغيل يعمل بنظام تشغيل أندرويد 7.0 نوجا.

يأتي بشاشة بقياس 5 إنش مدعومة بزجاج كورنينج جوريلا المقاوم للصدمات، والتي تعرض بدقة HD.

بالإضافة إلي معالج رباعي النواة من ميدياتك، مدعوم بذاكرة وصول عشوائي”رامات” سعة 2 جيجابايت.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل أيضا.

كما يضم الجهاز ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة ذاكرة خارجية.

مميزات ومواصفات هاتف نوكيا 5:

بالنسبة لنظام التشغيل سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 7.1.1 نوجا.

يأتي بشاشة بقياس 5.2 بوصة بدقة عرض HD.

بالإضافة إلي معالج سنابدراجون 430 من تطوير شركة كوالكوم.

وذلك إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي “رامات” سعة 2 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مزودة بخاصية التركيز التلقائي.

وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل،معبذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة ميكرو إس دي خارجية.

هاتف نوكيا 6 ونوكيا 6 آرتي بلاك:



أعلنت شركة HMD Global الهاتف نوكيا 6 سيتوافر في الأسواق العالمية بنسختين الأولى تحمل نفس الاسم، أما الثانية ستحمل مواصفات أعلى باسم Nokia 6 Arte Black.

بالنسبة لمواصفات نوكيا 6 يعمل بنظام أندرويد 7.0 نوجا

شاشتة بقياس 5.5 بوصة تدعم العرض بدقة Full HD.

مع معالج سنابدراجون 430، وذاكرة وصول عشوائي “رامات” 3 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، والخلفية بدقة 16 ميجابكسل.

وببطارية سعة 3000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع.

الاختلاف بين هاتف نوكيا 6 ونوكيا 6 آرتي بلاك:

يختلفان في كلاً من ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي والتصميم…

سيأتي بذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

وذاكرة وصول عشوائي “رامات” بسعة 4 جيجابايت.

وبتصميم ذو جزء خلفي لامع.