مؤسسة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج الفتيات الكفيفات

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الدمام – حمود الزهراني

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الثلاثاء المقبل، حفل تخريج للفتيات الكفيفات اللائي أنهين دورة نقطة الانطلاقة “سبرينق بورد”، بالتعاون مع المجلس البريطاني الثقافي لفئة الكفيفات في نادي” رؤية” للإعاقة البصرية.

ويأتي حفل التخرج تقديرا للفتيات الكفيفات على ما بذلن من جهود لهذه الدورة، التي أقيمت لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، حيث عبرت الفتيات عن سعادتهن بإنهاء الدورة، التي حققت العديد من الأهداف، وعززت قدرتهن على حل مشاكلهن، كما حصلت الموظفات منهن على قدر كبير من التحفيز والتركيز.

وأوضح أمين عام المؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن نادي رؤية للإعاقة البصرية حريص على تطوير إمكانات منتسبيه بشكل نموذجي، والنهوض بها، منطلقاً من أولوياته وأهدافه العامة، التي تحرص في المقام الأول على تأسيس جيل من المتعلمين والمثقفين، الذين بإمكانهم أن يتجاوزوا ظلام الإعاقة، ويخرجوا إلى نور الأمل والتفاؤل، ومن ثم إثبات الذات في الكثير من المجالات والتخصصات، مشيراً إلى أن النادي نجح في تحقيق الاستفادة من الدورات التي أقيمت للفتيات الكفيفات، مضيفاً أن النادي يسعى ويخطط للتوسع في المستقبل القريب، وتعزيز الخدمات التي يقوم بها، بما يلبي حاجة فئة معاقي البصر.

مما يذكر أن نادي رؤية للمكفوفات في المنطقة الشرقية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، قد نظم مؤخراً جلسات تدريبية خاصة لبرنامج سبرنج بورد البريطاني للمكفوفات، حيث يعد البرنامج ثمرة لاتفاقية الشراكة التي عقدت بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والمجلس الثقافي البريطاني، في إطار استراتيجيتها لخدمة ذوي الإعاقة البصرية؛ بهدف دعم السيدات الكفيفات في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط، من خلال تقديم برنامج تدريبية عالمية حديثة تلائم المكفوفات.