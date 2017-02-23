مؤسسة البريد تنفي مخاطبة البنوك لمشورة الطرح

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الرياض ــ البلاد

نفت مؤسسة البريد السعودي ما تداولته وسائل إعلام ، عن دعوت المؤسسة لبنوكا محلية الشهر الماضي إلى تقديم عروضها للقيام بدور الاستشاري في بيع المؤسسة إلى مستثمرين.

وقال رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، الدكتور أسامة بن محمد الطف إن الاستعانة بالبنوك او الجهات الاستشارية لطرح البريد للاكتتاب العام لن تتم قبل سنتين أو ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الخصخصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة وتخفيف الضغوط على مالية الدولة.

وتدعم الدولة مؤسسة البريد بنحو ملياري ريال سنويا، وتهدف لرفع كفاءة المؤسسة ورفع إيراداتها من مليار ريال حاليا إلى مليارين وسبع مئة وخمسين مليون ريال بحلول العام 2020.