مؤسسة التربية النموذجية تنظم برنامج (المجتمع عون لليتيم)

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جدة – إبراهيم المدني

نظمت مؤسسة التربية النموذجية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً اجتماعياً تحت عنوان “المجتمع عون لليتيم” وذلك بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية والأسرة الأستاذ عبد الحكيم بن جبران الشهراني، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني،

وعدد من مسؤولي الوزارة ، وبمشاركة 53 يتيماً من الفروع الإيوائية ذات العلاقة بالأيتام ومؤسسات القطاع الخاص.وقد احتوى البرنامج على العديد من الفقرات التي تهدف إلى زرع قيمة كفالة اليتيم والإحسان إليه في نفوس أفراد المجتمع والإشارة إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع تجاه الأيتام والتي تتمثل في دمجهم ومساعدتهم على العيش بشكل طبيعي ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.تخلل الحفل كلمة لمدير المؤسسة سويد العنزي تحدث فيها عن مسؤولية المجتمع تجاه الأيتام ،

وعن الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهذه الفئة ، مقدماً شكره وتقديره للحكومة الرشيدة ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاهتمامهم الكبير بجميع الفئات المشمولة بالرعاية وفي مقدمتهم الأيتام .كما ألقى الابن مشعل حمد أحد أبناء المؤسسة كلمة نيابة عن زملائه شكر فيها حكومة خادم الحرمين على ما توليه من رعاية واهتمام بهذه الفئة ،

كما شكر الوزارة ممثلة بمؤسسة التربية النموذجية على كافة الخدمات التي يقدمونها له ولإخوانه الأيتام ، داعيا الله أن يجزيهم خير الجزاء وان يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم .وكان من ضمن فقرات الحفل فيلم تمثيلي للتعريف بأدوار مؤسسة التربية النموذجية شارك فيه عدد من أبنائها ،بالإضافة إلى عرض بعض الكلمات المسجلة من قبل رجال الأمن في الحد الجنوبي والتي حثوا الأبناء الأيتام من خلالها على الاهتمام بتعاليم الدين الإسلامي، والالتزام بتعليمات المؤسسة.

كما شاركت مؤسسة همسات الإبداع بعرض مسرحي إنشادي، شمل مشهدا تمثيلياً عن الأيتام وما يحصلون عليه من خدمات في هذه البلاد، تلاه أنشودة مهداه لأبطالنا في الحد الجنوبي.

وكرمت إدارة المؤسسة الجهات المشاركة من فروع الوزارة والقطاع الخاص .وبعد نهاية فقرات الحفل رافق وكيل الوزارة ومدير عام فرعها في منطقة الرياض عدد من مسؤولي الوزارة ومدراء الفروع الإيوائية في جولة على الأركان التعريفية مثل ركن دار الحضانة الاجتماعية الذي اشتمل على عدد من المشغولات اليدوية والحرفية،

بالإضافة إلى مشاهدة ما احتواه المعرض الفني المصاحب للرسامة ليلى زياد.واجتمع الوكيل الشهراني في ختام الحفل بأبنائه وموظفي المؤسسة ونقل لهم تحيات معالي الوزير شخصيا،وحث الابناء على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة والتحلي بالأخلاق الحميدة .وعبّر مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض المهندس طارق الزهراني عن سعادته وسروره بتفاعل الأيتام في الحفل ومشاركتهم الإيجابية فيه ، مقدماً شكره للوزارة على اهتمامها بكل الفئات المشمولة بالرعاية، ومن بينهم فئة الأيتام ،

كما خص بالشكر وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة على حضوره ومشاركته، مؤكداً أن البرامج والأنشطة الموجهة للأيتام متواصلة طوال العام ، ومعبرا عن سعادته بمشاركة المؤسسات والشركات الأهلية مؤكدا ان هذا احد ثمار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لما فيه فائدة للمشمولين بالرعاية بلا استثناء .