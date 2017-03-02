مؤسسة بنيتون العالمية تقتني لوحات لسفيرة الفن السعودي أحلام المشهدي لعرضها في أوروبا وأمريكا

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الدكتورة الفنانة أحلام احمد المشهدي واحدة من أبرع الفنانات السعوديات على الساحة التشكيلية الآن.. فهي ترسم بـأناملها عشقاً ينساب بألوانه ولمساته لوحاتها الأنيقة.. من هاجس يسيطر على أعمالها.. فتقول إن الحب يسيطر على كيانها ودخلت في عالمه ولا مخرج منه.. شركة بنيتون العالمية اقتنت عملين من أعمالها إضافة إلى أعمال عالمية أخرى من مختلف دول العالم وعرضوا اعمالها على مستوى عال جداً في اوروبا وامريكا واستراليا وقد عرفت ذلك بالمصادفة من البحث في (جوجل).

والدكتورة أحلام التي تحاكي الجمال بأسطورية نادرة لتجسد أسلوباً ثابتاً لهويتها الفنية ترتبط بالخيال العفوي والتلقائية الناعمة لتخرج بأعمال أوصلتها للعالمية وصارت سفيرة للفن السعودي في الخارج.. وأصبحت أحلام طبيبة العلاج الفيزيائي من أشهر الفنانات السعوديات اللائي يشرفن المرأة السعودية بأعمالها التي تخرج منها بتعبير منعكس على وجدانيات جمالية محسوسة من خلال خيال ورؤى تلامس تقنيات العصر وإيقاعه المتلاحق..

والأحد القادم الخامس من مارس تتبوأ لوحاتها معرض (ومضات ملونة) بالكويت تقدم فيه العديد من اللوحات التي أخذت الطابع السريالي الفطري الذي تحرر من القيود وعكس خيال خصب بأعلى درجات الرومانسية وبحور الألوان بإرهاصات محسوسة تجمع بين البراعة في حل الكتلة والفراغ بمعطيات فكرية وعصرية رائعة.