مؤسس فيسبوك يتضامن مع المسلمين ضد ترامب

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واشنطن ــ وكالات

انتقد الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ، القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليحد بشدة من تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول معينة ذات أغلبية مسلمة، ليصبح أبرز وجه لصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة يعلن معارضته لترامب منذ فوزه بالانتخابات.

وكتب زوكربيرغ على صفحته الشخصية بفيسبوك: “مثل الكثيرين منكم، أشعر بالقلق من تأثير القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس.

يجب أن نحافظ على أمن هذا البلد، لكن ينبغي لنا أن نفعل ذلك بالتركيز على الأشخاص الذين يمثلون تهديداً حقيقياً.. ينبغي لنا أيضاً الإبقاء على أبوابنا مفتوحة أمام اللاجئين، والذين يحتاجون إلى المساعدة. هذه هي طبيعتنا”.