مؤشرات MSCI ترحب بسرعة الإصلاحات بالسوق السعودية

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جدة ــ البلاد

رحبت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، بالإصلاحات التي نفذت مؤخرا في السوق السعودية، وهي فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات المالية الأجنبية.

وأشارت “إم إس سي آي” إلى أنها ستتابع تطورات السوق الإيجابية، لتعيد النظر في يونيو المقبل حول إمكانية إدخال المملكة في مؤشر الأسواق الناشئة، وفي حال كان القرار إيجابيا سيتم الإعلان عن ضم السعودية في منتصف عام 2019.

وقالت MSCI: إن تصنيف السعودية كسوق ناشئة، قد يجذب مليارات الدولارات من الصناديق الدولية إلى سوقها.

و أعلنت المملكة في الأشهر الماضية عن خطط جديدة لجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، من بينها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتصبح بعد يومي عمل.