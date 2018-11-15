مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 2.29 نقطة، ليقفل عند مستوى 7662.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جاكو, والجوف, وتبوك الزراعية, ومجموعة السريع, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الصادرات, وسافكو, وسويكورب وابل ريت, والأسماك, والباحة

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 9.95% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ومجموعة السريع، ودار الأركان, وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية,

كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي, ومجموعة السريع، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1.43 نقطة ليقفل عند مستوى 2431.37 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 9 آلاف سهم تقاسمتها 68 صفقة.