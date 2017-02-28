مؤشر السوق الموازية (نمو) يقفز 400 نقطة بـ6.5%

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الرياض ــ البلاد

واصل مؤشر السوق الموازية “نمو” مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي وسط إقبال كبير من قبل المتعاملين في السوق.

وارتفع المؤشر بنسبة 6.57%، او 395 نقطة، إلى مستوى 6393 نقطة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا التطويرية الغذائية 19.87%، تلاه أبو معطي بنسبة 15.56%، والصمعاني بنسبة 14.44%.وبعد نحو ساعة ونصف من افتتاح الجلسة بلغت قيمة التداولات نحو 83 مليون ريال، بإحجام 2.2 مليون سهم.

وكان مؤشر السوق الموازية قد ارتفع الى نسبته القصوى 20% (999.8 نقطة) خلال اليوم الأول لتداول ، لتغلق عند مستوى 5999.8 نقطة، مقارنة بـ5000 نقطة قيمة المؤشر عند إطلاق السوق، وسجل أدنى نقطة خلال الجلسة عند 5139.2 نقطة.

وبحسب مسح، ارتفعت القيمة السوقية للشركات السبع المدرجة في السوق الموازية بالنسبة القصوى 20%، إلى 2.174 مليار ريال (580 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.812 مليار ريال (483 مليون دولار) وهو إجمالي قيمتها قبل بدء تداولات السوق، رابحة نحو 97 مليون دولار.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول”، بلغت السيولة المتداولة في السوق الموازية 256.3 مليون ريال (68.4 مليون دولار)، عبر 4428 صفقة، تم تنفيذها على 7.57 مليون سهم.

وأطلقت السوق المالية السعودية “تداول” رسميا، امس الأول الأحد، السوق الموازية “نمو” عبر إدراج وبدء تداول 7 شركات تنطبق عليها شروط وأحكام الإدراج.

ويأتي إطلاق السوق الموازية للبورصة الرئيسة في البلاد، كمنصة بديلة لتداول اسهم الشركات بشروط اكثر مرونة، إلا أنها تحمل مخاطر أعلى، عبر السماح بنسبة تذبذب يومية 20%، مقارنة بـ10% في السوق الرئيسة.