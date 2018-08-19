مؤشر جيد ومعتدل لجودة الهواء بمكة والمشاعر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، عن مؤشر جودة الهواء المتوقع -بمشيئة الله- في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الأحد، هي الآتي:

مكة المكرمة: جيد.

عرفات: جيد.

منى: معتدل.

مزدلفة: معتدل.

المدينة المنورة: جيد.

ويشمل مؤشر جودة الهواء الذي يعد وفق اللائحة التنفيذية لقياس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008، قياس معدل: الأوزون الأرضي، ثاني أكسيد الكبريت، ذرات الغبار، ثاني أكسيد النيتروجين، أو أكسيد الكربون.