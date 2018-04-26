مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8248.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 205 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, ومتلايف إيه أي جي العربي, وتعليم ريت, وجبل عمر, ومكة الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات ولاء, وسبكيم العالمية, والزامل للصناعة, وأسواق عبدالله العثيم, والأبحاث والتسويق

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 6.40% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وزين السعودية, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 38.06 نقطة ليقفل عند مستوى 3251.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 77 ألف سهم تقاسمتها 267 صفقة.