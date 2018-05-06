مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 6.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8113.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 161 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة

سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, وتهامه, وباتك, ومجموعة السريع, وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وسيسكو, والتعاونية, وسدافكو, وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.70% و 6.00% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والتصنيع, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 42.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3135.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 29 ألف سهم تقاسمتها 128 صفقة.