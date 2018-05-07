مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 3.55 نقطة ليقفل عند مستوى 8117.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعاونية, ومبكو, والعبداللطيف, وسدافكو, وصافولا الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات وفا للتأمين, ووفرة, وعناية, والأهلية, والجماعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.89% و 9.91% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 16.07 نقطة ليقفل عند مستوى 3152.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 189 صفقة.