مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8466.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصحراء, وإكسترا, وأسمنت تبوك, والأهلية, والوطنية الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات أنعام القابضة, واللجين, وسلامة, وأنابيب السعودية, وجبسكو

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66% و 2.07% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان، والصحراء, ودار الأركان, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, والصحراء، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 40.93 نقطة ليقفل عند مستوى 2832.53 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 42 ألف سهم تقاسمتها 93 صفقة.