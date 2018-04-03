مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7799.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, ومجموعة السريع, وأسترا الصناعية, ومعدنية, وشاكر الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات الكابلات, والأسمنت السعودي, وساب, وإكسترا, وأسمنت الجنوب

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و 4.35% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والجزيرة, وكيان السعودية, وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والمصافي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 41.84 نقطة ليقفل عند مستوى 2894.89 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 2.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 ألف سهم تقاسمتها 166 صفقة.