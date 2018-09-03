مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 27.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7942.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, ووفا للتأمين, وجبل عمر، ودور، وسافكو الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات العالمية, والكيميائية، والمصافي, والأهلي, وإكسترا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 4.59% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وإعمار, وكيان السعودية, وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، وكيان السعودية، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 12.80 نقطة ليقفل عند مستوى 2676.07 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 64 صفقة.