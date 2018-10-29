أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 44.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7847.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 187 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, والكابلات, والباحة, والأسماك, والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات رعاية, وساكو, وصادرات, وصافولا, والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.31% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية, وزين السعودية, واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, وكيان السعودية ، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 74.77 نقطة ليقفل عند مستوى 2559.30 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 65 ألف سهم تقاسمتها 109 صفقات.