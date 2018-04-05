أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 81.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7953.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 229 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية, وأكسا التعاونية, والتعاونية, وأسيج, والبحري الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات الكابلات, والسعودي الفرنسي, وأسمنت القصيم, ومشاركة ريت, وصناعة الورق

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.80% و 3.45% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 34.54 نقطة ليقفل عند مستوى 2913.69 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها 927 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 43 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.