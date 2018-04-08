مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.08 نقطة ليقفل عند مستوى 7968.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 205 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 116 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، والأسمنت السعودي، وصناعة الورق، ورعاية، والمراعي الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات دار الأركان، وحلواني إخوان، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والدوائية

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 5.07% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 8.86 نقطة ليقفل عند مستوى 2922.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 47 ألف سهم تقاسمتها 111 صفقة.