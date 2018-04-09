اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time23 / رجب / 1439 هـ       9 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 7.01 نقطة ليقفل عند مستوى 7975.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات دور, وبتروكيم, وأسيج, وإكسترا, وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات أسمنت العربية, ودار الأركان, ومجموعة السريع, وأسمنت الجنوب, وبدجت السعودية

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.86% و 5.34% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك, والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.18 نقطة ليقفل عند مستوى 2920.37 نقطة

وبتداولات تجاوزت قيمتها 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 17 ألف سهم تقاسمتها 63 صفقة.

abdulslam

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