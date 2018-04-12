مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 7824 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 21.38 نقطة ليقفل عند مستوى 7824.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة

سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية, والصناعات الكهربائية, والعالمية, وبدجت السعودية, والإنماء طوكيو مارين الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات ساب, والبلاد, والإنماء, ودور, وبوبا العربية

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.94% و 2.61% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 46.21 نقطة ليقفل عند مستوى 3027.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 230 صفقة.