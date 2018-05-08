مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8012.59 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 104.83 نقطة ليقفل عند مستوى 8012.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بدجت السعودية, واللجين, والحكير, والتأمين العربية, وسافكو الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات عناية, وزين السعودية, وبترو رابغ, ووفا للتأمين, والأبحاث والتسويق

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.74% و 9.97% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ، واللجين هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء، ودار الأركان، واللجين، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 31.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3120.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 22 ألف سهم تقاسمتها أكثر 125 صفقة.