مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7878.29 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 134.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7878.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 187 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكوين, وبي سي آي, وأسترا الصناعية, والمصافي, واكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات عناية, وزين السعودية, وملاذ للتأمين, ونادك, والجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.65% و 9.93% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وزين السعودية, وكيان السعودية, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 84.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3036.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 146 صفقة.