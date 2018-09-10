مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7706.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسيج, والمتحدة للتأمين, واتحاد الخليج, وسافكو, وسلامة الأكثر ارتفاعًا,

أما أسهم شركات الكابلات, وشمس, والمصافي, وأنابيب السعودية, وكيمانول

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 6.88% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وإعمار, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية,

كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيان السعودية, والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 14.38 نقطة ليقفل عند مستوى 2580.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 22 ألف سهم تقاسمتها 59 صفقة.