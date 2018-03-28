مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7900.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العالمية, والاتحاد التجاري, وبدجت السعودية, وصافولا، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الأندلس، وشاكر, والخليج للتدريب, ووفرة, وإكسترا, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.11% و 7.73% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، والجزيرة، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، ودار الأركن, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 17.43 نقطة ليقفل عند مستوى 2994.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.