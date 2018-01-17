مؤمن زكريا: أتطلع للمشاركة في الديربي

جدة- البلاد

أعرب مؤمن زكريا لاعب الأهلي الجديد، عن تطلعه للمشاركة في مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، ومواجهة مواطنه محمود عبدالمنعم “كهربا”. وانضم مؤمن زكريا إلى صفوف الأهلي، قادماً من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مؤمن: إن مباراة الديربي مهمة للغاية؛ كونها لقاء جماهيريا كبيرا في الدوري السعودي.

وأضاف: “لديّ تطلعات أسعى لتحقيقها مع الأهلي، كل المباريات مهمة ولا بد من الفوز بها؛ لإسعاد جماهير الفريق، أسعى بكل قوة لترك بصمة جيدة مع زملائي في الفترة المقبلة”.

وأوضح اللاعب المصري أن مواطنه محمد عبدالشافي، أشاد له بالأجواء داخل الأهلي في ظل وجود دعم جماهيري كبير للاعبين على مدار مباريات الموسم. وأشار لاعب الأهلي الجديد، إلى أنه سيحقق استفادة فنية هائلة من انضمامه إلى الفريق، باعتباره لاعبا محترفا، ما يعزز من فرصته في المشاركة الأساسية مع زملائه.