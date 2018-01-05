مؤمن زكريا أهلاويا لـ (6 أشهر)

جدة- البلاد

حسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة انتقال مهاجم الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة مؤمن زكريا، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر؛ لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مسؤولو الأهلي، قد تفاوضوا لضم عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي، ولكن إدارة القلعة الحمراء رفضت تمامًا، لتتحول أنظارهم إلى مؤمن زكريا، الذي تلقى أيضًا في الأيام الماضية، عرضًا لانضمامه إلى فريق الإمارات.

وكان مدير الاحتراف بالنادي الأهلي أحمد با معوضة قد تواجد بالقاهرة للتفاوض مع مسؤولي الأهلي المصري، بشأن استعارة مؤمن زكريا بعرض مالي، يبلغ نصف مليون دولار للنادي الأهلي المصري، بالإضافة الى مليون ونصف المليون ريال للاعب، وهو ما تكلل بالنجاح . يذكر أن مؤمن زكريا أحد المواهب المتميزة في الأهلي، والدوري المصري، وسبق له اللعب في نادي الإنتاج الحربي، وكذلك مثل الزمالك لفترة قصيرة .