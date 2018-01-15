جدة- البلاد
اختار مؤمن زكريا، المنضم حديثاً لصفوف الأهلي، القميص رقم 74 ليرتديه مع فريقه الجديد.
وقال زكريا: “أطمح إلى تمثيل الأهلي بشكل متميز، ويشرف الكرة المصرية، ومن الصعب أن أرتدي رقم 8 لأنه يخص القائد تيسير الجاسم”.
وتابع: “قد أرتدي قميص 72 ،أو 74 فهو شرف لي، ولكن سأري إذا كانا متاحين أم لا”.
وأضاف: “تلقيت عدة عروض منذ الانضمام للأهلي المصري، ولكن عرض أهلي جدة، فرصة جيدة لاسيما، أنه ناد كبير، واستمر: “لقد تحدثت مع محمد عبدالشافي، وأكد لي أن الأجواء ستسعدني في الأهلي.
وينضم مؤمن زكريا إلى صفوف الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي، معاراً من الأهلي القاهري.
مؤمن زكريا يرتدي القميص 74 تخليدا لشهداء الأهلي القاهري
جدة- البلاد