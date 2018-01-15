الرياضة

مؤمن زكريا يرتدي القميص 74 تخليدا لشهداء الأهلي القاهري

By albilad_adminaccess_timeمنذ 5 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
اختار مؤمن زكريا، المنضم حديثاً لصفوف الأهلي، القميص رقم 74 ليرتديه مع فريقه الجديد.
وقال زكريا: “أطمح إلى تمثيل الأهلي بشكل متميز، ويشرف الكرة المصرية، ومن الصعب أن أرتدي رقم 8 لأنه يخص القائد تيسير الجاسم”.
وتابع: “قد أرتدي قميص 72 ،أو 74 فهو شرف لي، ولكن سأري إذا كانا متاحين أم لا”.
وأضاف: “تلقيت عدة عروض منذ الانضمام للأهلي المصري، ولكن عرض أهلي جدة، فرصة جيدة لاسيما، أنه ناد كبير، واستمر: “لقد تحدثت مع محمد عبدالشافي، وأكد لي أن الأجواء ستسعدني في الأهلي.
وينضم مؤمن زكريا إلى صفوف الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي، معاراً من الأهلي القاهري.

albilad_admin

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