مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس ــ وكالات

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، امس “الثلاثاء”، وسط حراسة شرطية إسرائيلية مشددة.

وأفاد الناطق بلسان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، بان “420 متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى .

وأضاف الدبس أن الاقتحامات تخللتها استفزازات عديدة بينها قيام مجموعة من المتطرفين بترديد النشيد الوطني الإسرائيلي بصوت مرتفع لدى وجودهم في الناحية الشرقية من باحات المسجد.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت موظفين اثنين من دائرة الأوقاف الإسلامية قبل أن تفرج عنهما لاحقا فيما سلمت ثالثا أمر استدعاء للتحقيق.

ولفت الدبس إلى أن “حالة من التوتر الشديد سادت باحات المسجد نتيجة استفزازات المتطرفين واعتداء الشرطة على حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف والمصلين”. وبدأ اليهود، الإثنين، الاحتفال بعيد العرش اليهودي الذي يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل وسط دعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد خلال فترة العيد.