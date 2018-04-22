مئة غواص بجدة يُفعّلون البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة

قام عدد من الغواصين المتطوعين بمحافظة جدة ، أمس، باستخراج 1673 كيلو جراما، من المخلفات والنفايات في شاطئ الواجهة البحرية في الجهة الشمالية والجنوبية من المحافظة تحت شعار “العمق علينا والسطح عليكم “، بمشاركة 100 غواص في عملية تنظيف البحر.

وتأتي المبادرة ضمن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، في وقت سابق، ويستمر البرنامج على مدى ستة أشهر.

يُذكر أن البرنامج الوطني للتوعية البيئية يستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار لمحافظة جدة، وجميع قضايا البيئة والاستدامة من خلال استراتيجيات متكاملة تضم إدارة النفايات والتدوير، والمحافظة على البيئة البحرية الساحلية، والبرية، والتغير المناخي، وترشيد الطاقة والمياه، والتلوث البيئي العام، والصحة البيئية، والسلامة، والحياة الفطرية، والتنوع الحيوي، والمباني الخضراء، والمحافظة على الممتلكات العامة واحترام النظام، والمواطنة البيئية.

كما يهدف البرنامج على المدى القصير إلى نشر الوعي البيئي وتطوير السلوكيات البيئية المستدامة بين أفراد المجتمع، فيما يهدف على المدى الطويل إلى تعزيز السلوكيات البيئية والتعريف بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين أفراد المجتمع، وطرح آلية جديدة مستدامة لبرامج التوعية والثقافة والتربية البيئية المستدامة للوصول إلى مجتمع على مستوى عال من الوعي والممارسات الإيجابية التي تكفل حماية البيئة في المملكة بوجه عام للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.