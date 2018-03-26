الرياضة

ماجر يعلن عن ودية بين المنتخبين السعودي والجزائري

كتبه albilad_adminaccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
كشف المدير الفني لمنتخب الجزائر رابح ماجر عن مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخب الجزائري “بلاعبيه المحليين” مع المنتخب السعودي في شهر مايو المقبل دون أن يحدد موعد أو مكان إقامته.
ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض غمار نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل فيما يستعد المنتخب الجزائري لتصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقبلة.
وأكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رابح ماجر في تصريحات صحفية أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراة ودية في شهر مايو المقبل أمام المنتخب السعودي الأول الذي يحضر لنهائيات كأس العالم 2018 .

albilad_admin

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