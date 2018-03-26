ماجر يعلن عن ودية بين المنتخبين السعودي والجزائري

جدة- البلاد

كشف المدير الفني لمنتخب الجزائر رابح ماجر عن مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخب الجزائري “بلاعبيه المحليين” مع المنتخب السعودي في شهر مايو المقبل دون أن يحدد موعد أو مكان إقامته.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض غمار نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل فيما يستعد المنتخب الجزائري لتصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقبلة.

وأكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رابح ماجر في تصريحات صحفية أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراة ودية في شهر مايو المقبل أمام المنتخب السعودي الأول الذي يحضر لنهائيات كأس العالم 2018 .