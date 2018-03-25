ماذا جاء بدعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل!؟

أعلن قصر كنسينغتون في لندن، عن بدء طبع دعوات حفل زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

فقد تم طبع 600 دعوة زفاف، حتى الآن، من بينها 200 للأصدقاء المقربين للأمير هاري وميغان.

والذين سيحضرون معهما حفلا خاصا، سيقام في منزل فرغمور، بعد انتهاء مراسم زفافهما الرسمية.

وتشمل الدعوات المطبوعة أفرادا من العائلة الملكية البريطانية، ووالدي ميغان ماركل، وأصدقاء العروسين.