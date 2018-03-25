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ماذا جاء بدعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل!؟

كتبه امينة حسنيaccess_time8 / رجب / 1439 هـ      25 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن قصر كنسينغتون في لندن، عن بدء طبع دعوات حفل زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

فقد تم طبع 600 دعوة زفاف، حتى الآن، من بينها 200 للأصدقاء المقربين للأمير هاري وميغان.

والذين سيحضرون معهما حفلا خاصا، سيقام في منزل فرغمور، بعد انتهاء مراسم زفافهما الرسمية.

وتشمل الدعوات المطبوعة أفرادا من العائلة الملكية البريطانية، ووالدي ميغان ماركل، وأصدقاء العروسين.

وذكر الحساب الرسمي لقصر كنستغتون، أن دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل طبعت بواسطة دار نشر “بارنارد ووستوود”.

التي تولت طباعة العديد من الأمور الملكية وتجليد الكتب للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا منذ عام 1985.

ووفقا لقصر كنسنغتون، فإن الدعوات طبعت بواسطة حبر من أمريكا، وتم طباعتها باللون الذهبي والأسود.

وجاء نص دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل كالتالي:

“يسر صاحب السمو الملكي أمير ويلز دعوة (…) لحضور زفاف صاحب السمو الملكي الأمير هنري من ويلز على السيدة ميجان ماركل“.

في كنيسة سانت جورج، بقلعة وندسور، يوم السبت 19 مايو/ أيار 2018 في تمام الساعة 12 ظهرا، والذي سيليه حفل استقبال في قلعة وندسور”.

كما كشفت الدعوات عن الزي الخاص بالضيوف المدعوين لحفل الزفاف، الذين سيحضرون حفلات الزفاف، وهو أن يكون زيا نهاريا، ما بين المعاطف أو البذلات الرسمية، أو فستان نهاري بقبعة.

امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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