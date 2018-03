ماذا جاء بدعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل!؟

أعلن قصر كنسينغتون في لندن، عن بدء طبع دعوات حفل زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

فقد تم طبع 600 دعوة زفاف، حتى الآن، من بينها 200 للأصدقاء المقربين للأمير هاري وميغان. والذين سيحضرون معهما حفلا خاصا، سيقام في منزل فرغمور، بعد انتهاء مراسم زفافهما الرسمية. وتشمل الدعوات المطبوعة أفرادا من العائلة الملكية البريطانية، ووالدي ميغان ماركل، وأصدقاء العروسين.

Invitations to the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle have been issued in the name of His Royal Highness The Prince of Wales. pic.twitter.com/jidwuYboon — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018

وذكر الحساب الرسمي لقصر كنستغتون، أن دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل طبعت بواسطة دار نشر “بارنارد ووستوود”. التي تولت طباعة العديد من الأمور الملكية وتجليد الكتب للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا منذ عام 1985. ووفقا لقصر كنسنغتون، فإن الدعوات طبعت بواسطة حبر من أمريكا، وتم طباعتها باللون الذهبي والأسود.

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018

وجاء نص دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل كالتالي:

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018