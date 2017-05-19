مارفيك يطمئن على دوليي الأهلي والهلال

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تواجد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأـول، في مدرجات الجوهرة المشعة؛ لمشاهدة النهائي الكبير، ودوّن مارفيك العديد من ملاحظاته؛ خاصة أن أغلب لاعبي منتخبنا من فريقي الأهلي والهلال؛ مما جعل المباراة ذات أهمية للهولندي، للوقوف على المستوى اللياقي، والجاهزية الفنية، للاعبي الفريقين الدوليين، قبل انخراطهم في معسكر الأخضر، بعد الانتهاء من أداء الفريقين لمهمتهما الآسيوية، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا؛ استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018م في روسيا .